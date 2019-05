Wiesbaden

"Susanna-Prozess": Ali B. wegen Raubes vor Gericht

29.05.2019, 03:02 Uhr | dpa

Ali B., Angeklagter im Prozess um den Mord an der Schülerin Susanna, verdeckt sein Gesicht. Foto: Boris Roessler/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna wird es heute um einen Raub gehen, den der Angeklagte Ali B. im April des vorigen Jahres begangen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen Iraker vor, einen Mann im Wiesbadener Kurpark mit Waffengewalt überfallen und ihm unter anderem seine Bankkarte, ein Smartphone und weitere Wertgegenstände gestohlen zu haben. Die Anklage wurde wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung erhoben. Die Tat wird gemeinsam mit dem Mord an Susanna verhandelt.

Der irakische Flüchtling Ali B. soll das 14 Jahre alte Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Zum Prozessauftakt hatte er zugegeben, Susanna getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestritt er.

Seit dem 19. März steht Ali B. wegen einer weiteren Straftat vor dem Landgericht: Er soll zweimal eine Elfjährige vergewaltigt haben, bei einem Vorfall mit einem wesentlich jüngeren Mittäter. Dieser Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sind in diesem Verfahren weitere Termine bis zum 15. Juli vorgesehen.