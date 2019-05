Berlin

Unions Aufstiegs-Marathon: Mit dem Schiff zum Rathaus

29.05.2019, 03:04 Uhr | dpa

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin setzt die Aufstiegsfeierlichkeiten am Mittwoch fort. Zwei Tage nach dem erstmals geschafften Aufstieg in die Fußball-Eliteklasse empfängt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Eisernen im Roten Rathaus. Anschließend startet die Mannschaft von Trainer Urs Fischer um 16.00 Uhr mit einem Schiff von der East Side Gallery in Richtung Köpenick. Zwei Stunden später erreicht das Team die Altstadt und wird dort um 18.30 Uhr auf dem Rathaus-Balkon mit den Fans feiern. Ab 19.30 Uhr präsentiert sich Union den Anhängern auf einer eigens errichteten Bühne im Stadion An der Alten Försterei.