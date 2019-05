Winterberg

Maskierter Mann an Schule? Großeinsatz der Polizei

29.05.2019, 08:47 Uhr | dpa

In Winterberg im Sauerland soll ein maskierter Mann in der Nähe einer Grundschule gesehen worden sein. Die Polizei löste deshalb am Mittwochmorgen einen Großeinsatz aus. Laut einem Tweet der Polizei des Hochsauerlandkreises sei man "mit vielen Kräften vor Ort" im Stadtteil Niedersfeld. Die Beschreibung des Mannes laut Polizei: "Jeanshose, dunkles Oberteil, weiße Nike-Schuhe." Die Behörde schrieb weiter: "Die Kinder befinden sich in der Schule. Niemand ist verletzt. Wir sind mit vielen Kräften vor Ort."