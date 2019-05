Jever

Zug stößt auf Bahnübergang mit Auto zusammen

29.05.2019, 09:00 Uhr | dpa

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Jever im Landkreis Friesland ist ein Auto mit einem herannahenden Zug zusammengestoßen. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei Wilhelmshaven/Friesland über Twitter mit. Der Autofahrer habe am Mittwochmorgen die Bahn übersehen, die trotz sofortigen Bremsens mit seinem Wagen zusammenstieß. Wie die Nordwestbahn mitteilte, gab es eine Streckensperrung. Die Regionalbahn zwischen Esens und Wilhelmshaven fiel am Morgen aus. Ein Schienenersatzverkehr von Sande bis Esens sei eingerichtet, hieß es.