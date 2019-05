Köln

Kunstmesse Art Düsseldorf bekommt neue Partner

29.05.2019, 10:56 Uhr | dpa

Die Kunstmesse Art Düsseldorf bekommt neue internationale Partner. Die Schweizer Messegesellschaft MCH verkauft ihre 25,1-Prozent-Beteiligung zu gleichen Anteilen an die Londoner Messeveranstalter Sandy Angus und Tim Etchells, wie sie am Mittwoch in Basel mitteilte. MCH ist Veranstalter der weltweit wichtigsten Kunstmesse Art Basel. Im Herbst 2018 hatte die Gesellschaft angekündigt, ihre Beteiligungen an kleineren regionalen Kunstmessen zu veräußern. Angus erwerbe zusätzlich zu seinem MCH-Anteil weitere 15 Prozent an der Art Düsseldorf, um seine strategische Rolle auszubauen, teilte Messedirektor Walter Gehlen in Düsseldorf mit.

Angus und Etchells gründeten im Jahr 2008 gemeinsam die Art Hong Kong und sind an Kunstmessen vor allem in Asien beteiligt. Durch die neuen Partner würden sich "neue Marktpotenziale und der Zugang zu wichtigen Sammlern im asiatisch-pazifischen Raum erschließen", erklärte Gehlen. Die noch junge Art Düsseldorf hatte zu ihrer zweiten Auflage im November 2018 mehr als 40 000 Besucher angelockt. Zu ihrer dritten Ausgabe Mitte November 2019 erwartet die Messe rund 90 regionale und internationale Galerien.