Forst

Unfallverursacher flüchtet: A5 in Richtung Süden gesperrt

29.05.2019, 11:12 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 5 bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) am Dienstagabend sind am Mittwochvormittag noch alle Fahrspuren in Richtung Süden gesperrt gewesen. Die Polizei leitete den Verkehr über einen Parkplatz um, der sich auf Höhe der Unfallstelle befindet, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Lastwagenfahrer und eine Autofahrerin wurden schwer verletzt. Nach Angaben von mehreren Zeugen, die die Polizei befragte, floh der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Verkehr in Richtung Schweiz staute sich auf bis zu 20 Kilometern Länge.

Der Unfallverursacher soll laut Zeugen mit seinem Auto auf dem Verzögerungsstreifen vor dem Parkplatz angehalten haben. Anschließend sei er von dort über die Sperrfläche wieder zurück auf die Autobahn gefahren. Ein Lastwagenfahrer musste laut Polizeibericht dadurch vollbremsen. Ein weiterer Lastwagen fuhr dem ersten Lkw hinten auf, geriet ins Schleudern, kollidierte dabei mit einem Auto und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer dieses Lastwagens und die Fahrerin des Autos kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Einer der Lastwagen habe Chemikalien verloren, die ein Chemiker vor Ort jedoch als ungefährliche Schmiermittel identifizierte, sagte ein Polizeisprecher. Gegen 5.00 Uhr ging die Polizei davon aus, dass die Fahrbahn wieder sauber ist - die linke Spur wurde freigegeben. Kurz darauf wurde sie jedoch wieder gesperrt.