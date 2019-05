Sassnitz

Lücken im Küsten-Radwegenetz geschlossen

29.05.2019, 11:43 Uhr | dpa

Im Radwegenetz an der Ostseeküste werden derzeit Lücken geschlossen. So ist auf Rügen der zwölf Kilometer lange Radweg von Sassnitz zum Königsstuhl im Nationalpark Jasmund fertiggestellt. Dort müssten Rollstuhlfahrer, Skater und Radfahrer jetzt nicht mehr die Forstwege nutzen, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch mit. Der neue Weg bestehe aus vermörteltem Beton. Dies sei kostengünstig und entspreche ökologischen Forderungen, biete aber zugleich die Vorteile einer vollflächigen Befestigung.

Zwischen Greifswald und Stralsund soll der Ostseeküstenradweg entlang der Kreisstraße K1 ausgebaut werden. Der Streckenabschnitt sei in einem äußerst schlechten Zustand, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph. Das Ministerium unterstütze den Bau eines 1,3 Kilometer langen Abschnitts, mit dem der Naturerlebnispark Gristow, kleine Tourismusbetriebe sowie Wald- und Feldwege an der Küste per Rad besser erreichbar werden.