Chemnitz

Neonazi-Aufmarsch: Polizei rüstet sich für großen Einsatz

29.05.2019, 12:50 Uhr | dpa

Im Zuge eines Neonazi-Aufmarsches in Chemnitz bereitet sich die Polizei auf einen großen Einsatz vor. Am Samstag haben zwei Organisationen jeweils einen Gegenprotest angekündigt. Die Polizei rechne mit mehr als tausend Teilnehmern bei den verschiedenen Versammlungen, teilte die Polizeidirektion mit. Zeitgleich zu den Demonstrationen findet in der Innenstadt anlässlich des Kindertages ein Familienfest mit vielen einzelnen Veranstaltungen statt.

Es sei zum einen ihre Aufgabe, die Sicherheit des Familienfestes im Stadtkern zu gewährleisten, teilte die Polizei mit. Zum anderen gelte es, den Teilnehmern der Demonstrationen das Recht auf Versammlungsfreiheit zu ermöglichen.

Die Stadt hat Aufzüge für die Demonstrationen nur am Rande des Zentrums genehmigt. Um ein Aufeinandertreffen von Teilnehmern der Versammlungen zu vermeiden, bekommt die Chemnitzer Polizei nach eigenen Angaben Verstärkung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Zudem würde das Geschehen per Hubschrauber und mit stationären Kameras überwacht.