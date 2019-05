Pattensen

Freizeitbad nach Austritt von Chlorgas evakuiert

29.05.2019, 12:55 Uhr | dpa

Der Austritt von Chlorgas hat am Mittwochmorgen zu einer Räumung des Freizeitbades in Pattensen (Region Hannover) geführt. Zwölf Frühschwimmer und fünf Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei dem Einsatz wurde ein Junge, der auf dem Weg zur Schule war, außerhalb des Geländes verletzt. Rund 75 Einsatzkräfte waren vor Ort. Eine erste Messung ergab keine gesundheitsgefährdende Konzentration. Trotzdem blieb das Bad für eine Überprüfung durch eine Fachfirma geschlossen. Das Gas war möglicherweise aus einer undichten Anlage ausgetreten. Chlorgas wird zur Wasserdesinfektion eingesetzt.