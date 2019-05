Rubenow

EWN beantragt Genehmigung für neue Castoren-Halle

29.05.2019, 12:58 Uhr | dpa

Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) in Lubmin bei Greifswald muss aufgrund höherer Sicherheitsanforderungen ein neues Zwischenlager für hochradioaktiven Abfall bauen. Am Mittwoch sei nach mehrmonatiger Planung der Antrag auf die atomrechtliche Genehmigung für das neue Zwischenlager namens ESTRAL gestellt worden, teilte das bundeseigene Unternehmen mit. In der neuen Halle sollen die 74 Castor-Behälter mit Brennstäben aus den DDR-Kernkraftwerken Greifswald und Rheinsberg eingelagert werden, die derzeit im Zwischenlager Nord aufbewahrt werden. Da die Halle mit den Castoren nicht frei steht, kann sie laut Unternehmen nicht umbaut werden, um die Wände zu verstärken. Der Antrag zum Neubau wurde beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) in Salzgitter gestellt.