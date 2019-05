Frankfurt am Main

Frankfurts Volleyballer komplettieren Bundesligakader

29.05.2019, 14:43 Uhr | dpa

Die United Volleys Frankfurt haben mit den Verpflichtungen von Floris van Rekom und Jean-Philippe Sol ihren Kader für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga komplettiert. Der 28 Jahre alte Niederländer Rekom wechselt vom französischen Double-Gewinner Tours VB an den Main, der 33 Jahre alte Franzose Sol kommt von Narbonne Volley. "Wir haben eine wirklich hervorragende Truppe beisammen, und das in kürzerer Zeit, als ich es mir vorstellen konnte", sagte United-Trainer Stelio DeRocco.

Die beiden Neuzugänge verfügen über große internationale Erfahrung. Außenangreifer Rekom gewann mit der Niederlande 2012 die European League und spielte außer in seiner Heimat bereits in den höchsten Ligen Italiens, Belgiens und Frankreichs. Mittelblocker Sol absolvierte 97 Länderspiele für die "Equipe Tricolore", mit der er 2009 EM-Zweiter wurde.