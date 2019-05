Bochum

Comedy-Auftritt in JVA Bochum kostete 5950 Euro

29.05.2019, 14:49 Uhr | dpa

Nach dem umstrittenen Auftritt von Mitgliedern der TV-bekannten Gruppe "Rebell Comedy" in der JVA Bochum steht nun fest, was das 60-minütige Gastspiel gekostet hat. Laut Justizministerium stellten die Komiker 5950 Euro in Rechnung. "Das war eindeutig zu teuer", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch. Die Justizvollzugsanstalten sollen jetzt sensibilisiert werden, bei Auftritten von Externen auf die Kosten zu achten.

Die "Rebell Comedy"-Mitglieder waren am 7. März vor 168 Gefangenen aufgetreten. Nachdem der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) die mutmaßlichen Kosten von 6000 Euro publik gemacht hatte, forderte das Justizministerium einen Bericht des Anstaltsleiters an. Der rechtfertigte den Auftritt als erfolgreiche Integrationsarbeit. Gekostet habe er 5000 Euro plus Mehrwertsteuer. Die 5950-Euro-Rechnung widersprach laut Justizministerium trotz des positiven Ansinnens den "Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit". Der Bochumer Anstaltsleiter sei entsprechend informiert worden und wolle künftig darauf achten.

Im Zuge der Recherchen des Ministeriums kam außerdem heraus, dass die "Rebell Comedy"-Gruppe auch noch in drei weiteren Haftanstalten (Düsseldorf, Geldern und Castrop-Rauxel) aufgetreten war. Nirgends wurde allerdings soviel bezahlt wie in Bochum. Dennoch sollen laut Ministerium noch einmal alle Anstalten sensibilisiert werden, bei Auftritten von externen Künstlern auf die Kosten zu achten.

Auftritte von bekannten Künstlern in nordrhein-westfälischen Gefängnissen sind laut dem Bund der Strafvollzugsbediensteten nicht ungewöhnlich. Meistens seien das aber unentgeltliche Engagements, bei denen nur eine Aufwandsentschädigung gezahlt werde.