Dresden

Kretschmer bei Kinderfest am Samstag in Chemnitz dabei

29.05.2019, 16:16 Uhr | dpa

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat vor dem Hintergrund des für Samstag geplanten Neonazi-Aufmarschs in Chemnitz zur Teilnahme am zeitgleichen Fest zum Kindertag im Zentrum aufgerufen. "Wir wollen am 1. Juni Kinderlachen hören und keine Parolen", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Kommen Sie mit Ihren Kindern in die Innenstadt. Wir wollen einen fröhlichen Tag erleben - denn wir sind mehr." Kretschmer wird nach Angaben der Staatskanzlei auch selbst zu dem Familienfest kommen, das zeitgleich zur rechten Demonstration und dem angekündigtem Gegenprotest stattfindet.