Millionen für Stadion-Modernisierung: Osnabrück hilft VfL

29.05.2019, 16:40 Uhr | dpa

Aufsteiger VfL Osnabrück erhält bei der Erfüllung der Lizenzauflagen für die 2. Fußball-Bundesliga Hilfe von der Stadt Osnabrück. So stellt die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (OBG) als 100-prozentige Tochter der Stadt dem Verein kurzfristig eine verzinsliche Rücklage von 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld wird der VfL noch im Juli einige "notwendige Umbau- und Modernisierungsarbeiten im Stadion an der Bremer Brücke" durchführen, teilte die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

"Damit ist gesichert, dass das Stadion an der Bremer Brücke in einem ersten Schritt zweitligatauglich gemacht werden kann", sagte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Stadtkämmerer Thomas Fillep stellte dazu klar: "Die Zahlung der OBG belastet nicht den Kernhaushalt."