Wehen Wiesbaden feiert: Oberbürgermeister "bolle-stolz"

29.05.2019, 16:45 Uhr | dpa

Die Mannschaft des SV Wehen Wiesbaden hat am Mittwoch den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit einem Besuch im Rathaus gefeiert. Sie seien von dem harten Relegationsspiel am Dienstagabend in Ingolstadt (3:2) und einer langen Nacht zwar abgekämpft, aber glücklich, berichtete Trainer Rüdiger Rehm. Nach dem offiziellen Teil, bei dem auch Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) sprach, ging es für die Spieler und Betreuer raus auf den Balkon, wo mehrere tausend Fans mit ihnen den Aufstieg nach zehn Jahren Drittklassigkeit feierten.

"Wir werden diese Erfahrung jetzt erst einmal genießen, bevor es in ein paar Wochen wieder in die Saisonvorbereitung geht", sagte Rehm. Gerich, der nach eigenen Angaben sowohl Vereinsmitglied beim SVWW als auch bei Eintracht Frankfurt ist, sagte, er sei "bolle-stolz" auf die Mannschaft.