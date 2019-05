Dresden

Über 80 Millionen Euro für die Sanierung von 15 Bahnhöfen

29.05.2019, 16:45 Uhr | dpa

Sachsens Regierung will gemeinsam mit der Bahn das Schienennetz und Infrastruktur verbessern. In diesem Jahr sind rund 400 Millionen Euro für den Erhalt und Ausbau des Schienennetzes im Freistaat vorgesehen, erklärte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla nach einem Spitzengespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch in Dresden. Sie unterschrieben mehrere Vereinbarungen - etwa zu Ausbau und Elektrifizierung der Strecken zwischen Dresden-Görlitz sowie Chemnitz-Leipzig, zudem ist die Sanierung von 15 Bahnhöfen für mehr als 80 Millionen Euro vorgesehen.