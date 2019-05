Fürth

Fürth verlängert mit Torwart-Talent Schaffran um zwei Jahre

29.05.2019, 17:51 Uhr | dpa

Leon Schaffran, Torwart der SpVgg Greuther Fürth, lächelt in die Kamera. Foto: Daniel Karmann/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torwart Leon Schaffran verlängert. Der neue Kontrakt des 20 Jahre alten Talentes läuft nun zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 plus Option, wie der Club am Mittwoch mitteilte. "Er hat sich die Vertragsverlängerung sowohl mit starken Trainingsleistungen als auch mit guten Auftritten in der U23 erarbeitet und verdient. Auch auf der Torhüterposition ist es für uns wichtig, perspektivisch junge talentierte Spieler aufzubauen", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport.