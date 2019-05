Frankfurt am Main

Anja Kampmann neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim

29.05.2019, 19:07 Uhr | dpa

Die Autorin Anja Kampmann wird nächste Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim und erhält ein Preisgeld von 20 000 Euro. Sie löse in dem Amt den Leipziger Clemens Meyer ab, wie die Stadt Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Im Stadtteil Bergen-Enkheim sei vor mehr als 45 Jahren das symbolische Amt des Stadtschreibers erfunden worden, das es mittlerweile in zahlreichen Städten Deutschlands gebe.

Anja Kampmann wurde 1983 in Hamburg geboren. Im vergangenen Jahr erschien ihr Debütroman "Wie hoch die Wasser steigen" (Hanser). Sie wird die 46. Stadtschreiberin. Zu ihren Vorgängern gehören Robert Gernhardt und Herta Müller.

Die Jury verweist in ihrer Begründung auf Kampmanns Gedichtband "Proben von Stein und Licht", der 2016 erschien, sowie auf ihren Roman "Wie hoch die Wasser steigen". Dieser sei "nicht einfach ein Roman, sondern auch ein großes Gedicht. Einerseits spielt es in einer gleißenden Gegenwart, andererseits in einer schwierig zu umreißenden, fernen Zeitlosigkeit".

Der Stadtschreiberpreis wird von einer Jury vergeben, der sowohl Fach- als auch Bürgerjuroren angehören. Vergeben wird er am 30. August. Dann werde Clemens Meyer eine Abschiedsrede halten und den Schlüssel für das Stadtschreiberhaus an seine Nachfolgerin übergeben, die dann ein Jahr lang dort Wohnrecht habe, erklärte die Stadt.