Stromberg

24-Jähriger hat Unfall: Zwei Mitfahrer in Lebensgefahr

30.05.2019, 11:01 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) haben sich vier junge Menschen verletzt - zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Ein nach ersten Ermittlungen betrunkener 24 Jahre alter Fahrer war am frühen Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Auto fuhr durch eine Böschung und kam auf stillgelegten Bahnschienen zum Stehen. Bei dem Aufprall erlitten ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger, die im Auto mitfuhren, lebensgefährliche Verletzungen. Eine 19-Jährige und der Fahrer verletzten sich schwer.

Alle Beteiligten sind nach den Angaben vermutlich nicht angeschnallt gewesen. Sie kamen ins Krankenhaus, der 22-Jährige mit einem Rettungshubschrauber. Der 24-Jährige habe später gegenüber der Polizei angegeben, die Bremsen seines Autos hätten nicht richtig funktioniert. Er hatte den Angaben nach einen Atemalkoholwert von 1,21 Promille. Sein Führerschein wurde entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm drohe ein längerer Führerscheinentzug, sagte der Sprecher.