Langerwehe

"Rest macht die Versicherung": Unfallfahrer verschwindet

30.05.2019, 11:05 Uhr | dpa

Ein junger Autofahrer hat auf der Autobahn 4 zwei Frauen in einen Unfall verwickelt und sich mit einem dreisten Spruch entfernt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 19-Jährige bei Düren das Fahrzeug von zwei Frauen nach ersten Ermittlungen abgedrängt, so dass die beiden eine Mittelbetonwand rammten. Danach habe der junge Fahrer zwar angehalten und und nach den unverletzten Frauen geschaut - dann verschwand er aber mit den Worten "Den Rest macht die Versicherung".

Zeugen brachten die Polizei auf die Spur des Fahranfängers, der die Autobahn inzwischen verlassen und auf einer Landstraße in einen Graben gefahren war. Von dort rannte er zu Fuß davon. Die Beamten stellten ihn wenig später. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 19-Jährige habe die Polizisten auf dem Weg zur Wache wüst beschimpft, hieß es. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Den Führerschein musste er abgeben.