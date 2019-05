Sömmerda

Auffahrunfall auf A71: Ein Schwerverletzter

30.05.2019, 14:02 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 71 bei Sömmerda ist am Donnerstag ein Mensch schwer verletzt worden. Vier Autos waren in den Unfall verwickelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Identität des Verletzten war zunächst nicht geklärt. Grund für den Auffahrunfall war nach Polizeiangaben ein Stau zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Nord und Sömmerda, der sich nach Löscharbeiten gebildet hatte. Zuvor war am Vormittag ein Auto mutmaßlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Unfallstelle war am frühen Donnerstagnachmittag gesperrt.