Wolfsburg

VfL Wolfsburg bestreitet Testspiel beim PSV Eindhoven

30.05.2019, 14:11 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird in der Saison-Vorbereitung ein Testspiel beim niederländischen Top-Club PSV Eindhoven bestreiten. Die Niedersachsen gastieren am 17. Juli (20.00 Uhr) beim Vizemeister. Dies teilt der Verein am Donnerstag mit. Zwei Tage später geht es für den VfL ins Trainingslager nach Schladming/Österreich (19. bis 27. Juli).