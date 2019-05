Anklam

In Anklam ist der Trabi los

30.05.2019, 14:11 Uhr | dpa

In Anklam sind die Trabis los: Noch bis Sonntag hört man in der Stadt und der Umgebung die "Plastebomber" knattern. Zum 25. Mal treffen sich Besitzer und Liebhaber von Trabis und anderen alten Ost-Autos bis hin zum Lkw W50 auf dem Flugplatz Anklam. 838 Fahrzeuge waren angemeldet worden, wie der Chef des Trabbi-Buggy-Clubs, Jens Rüberg, sagte. Wegen des Jubiläums seien es ein paar mehr als sonst.

Die Teilnehmer kämen aus ganz Deutschland sowie aus Polen, Ungarn und Bulgarien, wo früher Trabant gefahren wurde, aber auch aus Norwegen, den Niederlanden und Frankreich. Das Internationale Trabant-Treffen begann am Mittwochabend unter anderem mit der Wahl von Miss und Mister Trabant.

Am Himmelfahrtstag ging es mit der Fahrzeugbewertung von Trabis und DDR-Wohnwagen los. Außerdem standen Wettbewerbe wie das Bierdosenstapeln, Trabiziehen, Getriebeweitwurf und das Mannschaftstauziehen auf dem Programm. Am Freitag sind ein Beschleunigungsrennen und weitere Nonsens-Wettbewerbe geplant.

Am Samstag startet eine Rundfahrt durch die Umgebung von Anklam und am Abend gibt es die Siegerehrung nach der Fahrzeugbewertung. Zum Abschluss ist ein Konzert mit "Right Now" und einem Feuerwerk geplant.