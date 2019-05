Zeulenroda-Triebes

Hammes verteidigt Gelbes Trikot bei Thüringen Tour

30.05.2019, 14:15 Uhr | dpa

Kathrin Hammes hat das Gelbe Trikot als Gesamtführende bei der Lotto Thüringen Ladies Tour auf der dritten Etappe verteidigt. Die 30-jährige Mainzerin behauptete sich zwar nicht unter den Top Drei am Donnerstag, kam aber nach 94 Kilometern rund um Dörtendorf mit dem Hauptfeld ins Ziel. Hammes hatte das Gelbe Trikot am Vortag erstmals übernommen, sie startet für das WNT Rotor Pro Cycling Team.

Den Sieg sicherte auf dem dritten Teilstück die lettisch-norwegische Radfahrerin Vita Heine vom Hitec Products-Birk Sport. Auf den zweiten Platz kam Liane Lippert vom Team Sunweb. Die 21-Jährige aus Friedrichshafen verwies die Gewinnerin der zweiten Etappe, Marta Bastianelli aus Italien, auf den dritten Platz.

An diesem Freitag stehen 114,8 Kilometer rund um Gotha auf dem Programm. Die Thüringen-Tour endet am Sonntag in Altenburg.