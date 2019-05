Neustrelitz

Fahrradfahrer einen Tag nach Unfall in Neustrelitz gestorben

30.05.2019, 16:06 Uhr | dpa

Der bei einem Verkehrsunfall in Neustrelitz am Mittwoch schwer verletzte Radfahrer ist gestorben. Der 48-Jährige sei am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer war am Mittwoch in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestürzt, als er einen Zusammenprall mit einem Auto vermeiden wollte. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin war laut Polizei von einem Parkplatz auf die Straße abgebogen, auf der der Radfahrer gerade unterwegs war. Der Neustrelitzer habe dann so stark gebremst, dass er fiel. Einen Zusammenstoß mit dem Auto konnte der Radfahrer durch sein Bremsmanöver verhindern.