Ribnitz-Damgarten

Vom eigenen Trike überrollt: 54-Jährige schwer verletzt

30.05.2019, 16:46 Uhr | dpa

Eine 54 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall nahe Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) von ihrem eigenen Trike überrollt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 51-jähriger Mann am Donnerstag auf der Kreisstraße 2 bei einem Bremsmanöver mit seinem Motorrad gestürzt und mit seiner Maschine gegen das Trike der 54-Jährigen gerutscht. Dadurch wiederum wurde das Trike so heftig an den rechten Fahrbahnrand geschoben, dass die 54-Jährige von der Maschine fiel und von ihr überrollt wurde. Die Trike-Fahrerin von der Insel Rügen wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rostock geflogen. Der 51-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 8000 Euro.