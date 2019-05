Wiesbaden

Landtagspräsident Rhein plant Parlamentsreform

31.05.2019, 05:09 Uhr | dpa

Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) will mit einer Reform die ausufernden Debatten im Parlament straffen. "Nach den Erfahrungen der ersten Sitzungen müssen wir feststellen, dass die Beratungszeiten sich deutlich verlängert haben und wir in den Sitzungen nicht einmal annähernd alle Punkte der Tagesordnung haben abarbeiten können", sagte Rhein der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. "Noch nie zum Beginn einer Wahlperiode gab es so viele Drucksachen und so große Zeitverzögerungen in den Sitzungen."

Mit dem Einzug der rechtspopulistischen AfD in den hessischen Landtag sind seit Ende Januar nun sechs Fraktionen im Wiesbadener Parlament vertreten. Die Zahl der Abgeordneten stieg wegen der neuen Fraktion sowie zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate um 27 auf 137 Parlamentarier.

"Wir schieben schon jetzt einen Berg von Anträgen und anderen Initiativen mit einem Zeitumfang von mehr als zwölf Stunden vor uns her", erklärte der Landtagspräsident. "Ein Thema einmal zu verschieben, kann schon einmal passieren. Aber bei längeren Verzögerungen verlieren die Initiativen ihre Aktualität." Teilweise seien noch Anträge auf der Tagesordnung, die im Januar und Februar eingereicht wurden.

"Die Folgerung daraus ist, dass wir dringend über notwendige strukturelle Änderungen der Tagesordnung oder auch einen weiteren Plenartag in den Sitzungswochen sprechen müssen", sagte der ehemalige Innen- und Wissenschaftsminister. "Einen zusätzlichen Plenartag haben wir zum Abräumen der Tagesordnung vorsorglich schon für den Dezember 2019 und ein paar Termine im nächsten Jahr vorgesehen. Aber auch das wird nicht ausreichen."

Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Struktur der Tagesordnung des Landtags zu verändern. "Wir können Redezeiten verkürzen", sagte Rhein. "Um Debatten interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, könnten wir auch neue Debattenformen der Rede und Gegenrede bei kürzeren Redezeiten einführen."

"Solche Änderungen an der Struktur der Tagesordnung sollten wir einvernehmlich vereinbaren", betonte der seit Beginn der neuen Legislaturperiode amtierende Landtagspräsident. "Ich werde hier auf die Fraktionen zugehen und Vorschläge machen."