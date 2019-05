Steinalben

Rheinland-Pfalz und Saarland: Mehr Camping-Übernachtungen

31.05.2019, 05:33 Uhr | dpa

Campingurlaub wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer populärer - die Übernachtungszahlen steigen seit Jahren. Entsprechend positiv blickt die Branche auf die anstehende Saison. "Wir freuen uns jetzt auf drei hoffentlich gute Wochen", sagte der Geschäftsführer des Campingplatzverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland Heinrich Lang der Deutschen Presse-Agentur. Nun stehen für die Campingbetriebe die besucherstarken, verlängerten Feiertagswochenenden Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam an.

Die Wärme rund um die Osterzeit bescherte den Campingplätzen bereits einen starken Saisonstart. "Die Zahlen haben das Vorjahresgeschäft noch übertroffen", sagte Lang mit Blick auf die Übernachtungszahlen an Ostern. Allerdings ist die Branche stark wetterabhängig, so dass die Campingplätze zuletzt eine schwächelnde Nachfrage spürten. "So kalt wie die letzten Tagen, das bekommt uns nicht sehr", sagte Lang.

Den Trend zum Campingurlaub belegen auch Zahlen der Statistik-Behörden. Im ersten Quartal des Jahres gab es demnach auf rheinland-pfälzischen Campingplätzen 73 989 Übernachtungen. Das entspricht einer Steigerung von 11,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Behörde in Saarbrücken verbuchte im selben Zeitraum 4732 Übernachtungen auf saarländischen Campingplätzen. Dort seien es mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, sagte eine Sprecherin. Das Ostergeschäft ist in beiden Statistiken noch nicht berücksichtigt.

Damit setzt sich fort, was schon im gesamten Vorjahr im Südwesten abzulesen war: In Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der Übernachtungen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf 2,76 Millionen. Die saarländischen Campingplätze verzeichneten sogar eine Steigerung um 12,0 Prozent auf 144 206 Übernachtungen. "Wir sind uns bewusst, dass wir möglicherweise die wahnsinnig guten Ergebniszahlen aus dem Vorjahr nicht erreichen können", sagte Lang. Sollte es einen Rückgang geben, wäre es aber kein Anlass zur Sorge, hieß es.

Dem Verband zufolge profitieren die Campingplätze im Land von der Entwicklung, wonach Deutschlandurlaub insgesamt beliebter wird. "Die Leute bleiben verstärkt hier, zumindest in den Kurzurlauben", sagte Lang. Gleichzeitig boome die Outdoor-Branche. Die Zulassungsstellen würden zweistellige Zuwachszahlen für Campingmobile verzeichnen - und auch der Urlaub im Zelt erfahre eine Renaissance, erklärte Lang. "Bei uns platzen die Zeltwiesen aus allen Nähten."

Vor allem an Rhein, Mosel, Lahn und Saar ist Camping beliebt - aber auch in den Mittelgebirgen gibt es viele Campingplätze. Neben Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil seien bei den Campern auch eher ungewöhnliche Unterkünfte gefragt, weiß Matthias Weber, Betreiber eines Campingplatzes im Westerwald. Dazu gehören demnach Schlaffässer, Mobilheime und Schäferwagen. Diese Angebote spreche auch eine neue Zielgruppe an, die mit Camping eigentlich gar nichts am Hut habe, sagt auch Verbandssprecher Lang.

Camping mit glamourösem Anspruch, sogenanntes Glamping, ist ebenfalls ein Trend. Er spielt auf den Plätzen der mehr als 100 Mitgliedsbetriebe in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Verbandsangaben aber kaum eine Rolle.

Stattdessen investierten viele Campingplätze zuletzt in bestehende Angebot und Qualität. Schließfächer etwa für Fahrradakkus gehören mittlerweile vielerorts zum Standard ebenso wie WLAN. "Ohne WLAN geht gar nichts mehr", sagte Lang. Es gebe nur noch wenige Plätze, die Drahtlosverbindungen aufgrund ihrer Lage nicht anbieten könnten. Erst die steigenden Gästezahlen hätten diese Investitionen möglich gemacht, betonte Lang. Davon profitieren auch die Sanitärbereichen. Mindestens die Hälfte der Mitgliedsbetriebe habe in den vergangenen Jahren Neubauten oder Modernisierungen investiert.

Die guten Ausgangsbedingungen stimmen viele Campingbetriebe daher optimistisch. Laut Campingverband sind die Zahlen für Vorausbuchungen bist Herbst gut. Einzelne Campingplätze melden sogar bereits jetzt mehr Reservierungen als im Vorjahr. Wenn dann noch das Wetter mitspielt, hoffen viele Campingplätze auf ein Rekordjahr.