Weimar

Mohring beklagt Zustand der Union

31.05.2019, 05:53 Uhr | dpa

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring hat sich über Reaktionen seiner Partei im Bund nach der Wahlschlappe bei der Europawahl beklagt. "Ich bin überrascht über den Auftritt der Union vor und nach der Europawahl", sagte Mohring der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Umgang seiner Partei mit einem Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo.

In dem millionenfach geklickten Video hatte Rezo die Union scharf attackiert und unter anderem dazu aufgerufen, nicht die CDU zu wählen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach der Wahl Regeln für "Meinungsmache" im Internet in Wahlkampfzeiten ins Gespräch gebracht und wurde dafür heftig kritisiert. "Das war nicht hilfreich für eine Stimmung, die Vertrauen erwecken sollte - gerade mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten", sagte Mohring, der in Thüringen derzeit Oppositionsführer ist und nach der Landtagswahl am 27. Oktober Ministerpräsident werden will. Der Zustand in der Union sei ausbaufähig, sagte Mohring. Am Sonntag beginnt ein dreitägiges Treffen der Unionsfraktionschefs von Bund, Ländern und dem Europäischen Parlament in Weimar. Mohring ist Vorsitzender dieser Konferenz.