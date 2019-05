Groß-Bieberau

Fahranfängerin kracht in Baugerüst

31.05.2019, 07:46 Uhr | dpa

Eine Fahranfängerin hat in der Nacht zu Freitag die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen ein Baugerüst geprallt. Das Gerüst an einem Wohnhaus im südhessischen Groß-Bieberau sei dadurch so stark beschädigt worden, dass es einzustürzen drohte, teilte die Polizei mit. Es wurde verschoben und beschädigte dadurch auch das Gebäude sowie ein Nachbarhaus. Weil Metallstäbe herausstanden, musste auch die Straße gesperrt werden. Die Feuerwehr rückte an und baute das Gerüst zusammen mit dem Eigentümer ab. Warum die 19-Jährige von der Straße abgekommen ist, war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 7000 Euro.