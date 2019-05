Berlin

Mehr Platz für Berliner Justiz: Kathreiner-Haus wird saniert

31.05.2019, 12:32 Uhr | dpa

Berliner Richter und Staatsanwälte sollen mehr Platz bekommen. Dafür werde das Kathreiner-Haus am Kleist-Park saniert, kündigte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag an. In dem denkmalgeschützten Komplex im Ortsteil Schöneberg soll eine zusätzliche Fläche von 10 000 Quadratmetern für die Justiz entstehen.

Der Name des Gebäudes mit elf Stockwerken in der Potsdamer Straße geht auf den Namen der Firma Kathreiner zurück, die hier 1930 eingezogen war. Die Immobilie gehört dem Land Berlin.

Für die Sanierung sind laut Justiz fünf Jahre und rund 43 Millionen Euro veranschlagt. Danach soll das Verwaltungsgericht in das Kathreiner-Haus einziehen. An dessen jetzigem Standort in der Kirchstraße in Moabit sollen dann Staatsanwälte und Richter arbeiten.

Voraussetzung für eine gut arbeitende Justiz sei ausreichender Platz, so der Senator. Mit dem Kathreiner-Haus entstehe ein zusätzlicher Justizstandort. In der Nähe hat auch das Kammergericht seinen Sitz.

Im Kathreiner-Haus sollen bis zu 300 Mitarbeiter untergebracht werden. Die Sitzungssäle sind entsprechend dem Sicherheitskonzept der Justiz in den unteren Etagen des Gebäudes vorgesehen, die Büros hingegen in den oberen.

Wegen der Raumnot der Justiz wurden laut Angaben auch mehr als 5000 Quadratmeter Büroflächen für fünf Jahre am Saatwinkler Damm gemietet. Dort soll die Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaft mit rund 200 Mitarbeitern vorübergehend einziehen. Die Staatsanwälte sollen später in den jetzigen Räumen des Verwaltungsgerichts arbeiten.