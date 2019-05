Rastow

Brand eines Mehrfamilienhauses: 300 000 Euro Schaden

31.05.2019, 12:35 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rastow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zu Freitag ein Schaden von 300 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoss aus und breitete sich über den kompletten Dachstuhl aus. Verletzt worden sei niemand. Mehr als 70 Feuerwehrleute rückten zum Löschen an und konnten laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Ermittler gehen von schwerer Brandstiftung aus. In der Wohnung hatte es bereits am 8. März gebrannt. Seitdem sei sie unbewohnt, hieß es.