Waldbrände im Bereich der Polizeiinspektion Saalfeld

31.05.2019, 14:10 Uhr | dpa

Im Bereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld haben gleich zwei Wald- beziehungsweise Böschungsbrände die Rettungskräfte beschäftigt. So brannten am Donnerstag auf rund 400 Quadratmetern Fläche in der Nähe von Böhlscheiben (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) Waldboden und Unterholz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da Zeugen die Rauchentwicklung entdeckt und gemeldet hatten, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort. Sie brachten rund zwei Stunden, um die Flammen zu löschen.

Ebenfalls rund zwei Stunden dauerte am Donnerstag die Bekämpfung eines Böschungsbrandes in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis). An einem Wanderweg zwischen der Autobahn 9 und dem Ortsteil Raila standen rund 250 Quadratmeter Wiese und Böschungsfläche in Flammen. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar.