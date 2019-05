Wuppertal

Mann stirbt an Kleingartenanlage: Verdächtiger festgenommen

31.05.2019, 14:21 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes (58) an einer Kleingartenanlage in Wuppertal hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige hat den Ermittlern zufolge gestanden. Er sollte am Freitagnachmittag wegen Totschlagsverdachts einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 58-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt an einem Weg zur Kleingartenanlage aufgefunden worden. Der Notarzt versuchte vergebens, ihn zu reanimieren. Laut Zeugen war das Opfer vorher mit einem unbekannten Mann gesehen worden, nach dem zunächst gefahndet wurde. Wie die Ermittler zwei Tage später auf den 33-jährigen Verdächtigen stießen, sagte die Staatsanwaltschaft nicht.

Auch zum Ablauf der Tat und zum Motiv wollten die Ermittler keine Details nennen. Nach Medienberichten war der 58-Jährige offenbar in einem alten Haus an der Kleingartenanlage attackiert worden und hatte sich schwer verletzt bis zu dem Weg geschleppt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft kommentierte das am Freitag nicht. Inwieweit die beiden Männer sich kannten, sei "Gegenstand der Ermittlungen".