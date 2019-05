Krefeld

Spandauer Wasserball-Frauen brauchen Sieg: Trainer gesperrt

31.05.2019, 14:24 Uhr | dpa

Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 brauchen im zweiten Playoff-Finalspiel einen Sieg, um wie die Männer des Clubs doch noch den deutschen Meistertitel zu holen. Spiel eins in der Serie "Best of Three" gegen Bayer Uerdingen hatten die Berlinerinnen zu Hause überraschend mit 8:9 verloren. "Trotz der schwierigen Ausgangslage fahren wir optimistisch nach Uerdingen. Wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen", sagte Trainer Marko Stamm, der allerdings in Uerdingen fehlt. Der Chefcoach hatte im ersten Spiel die Rote Karte gesehen und ist damit gesperrt.

Die Spandauerinnen hatten in ihrer Premieren-Wettkampfsaison Finalgegner Uerdingen in der laufenden Saison bereits dreimal klar besiegt und waren Pokalsieger geworden. Das soll in Finalspiel zwei am Samstag (16.00 Uhr) im Uerdinger Aquadome ein Mutmacher sein. Bei einem Berliner Sieg würde es am Sonntag (13.00 Uhr) ein Entscheidungsspiel wieder in Uerdingen geben. "In der ersten Partie haben wir vieles falsch gemacht, nicht unser wahres Gesicht gezeigt und dennoch nur mit einem Tor verloren. Es kann also nur besser werden", sagt Trainer Stamm.