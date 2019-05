Dingolfing

Technischer Defekt der Hackschnitzelanlage: Brand

31.05.2019, 14:29 Uhr | dpa

Ein technischer Defekt hat den Brand in einer Schreinerei im niederbayerischen Ulrichschwimmbach (Landkreis Dingolfing-Landau) verursacht. Das Feuer brach wegen eines Defekts im Bereich der Hackschnitzelanlage aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Brand am Mittwoch entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Zunächst konnte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.