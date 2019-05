Potsdam

Preisanstieg lässt nach: Pauschalreisen deutlich günstiger

31.05.2019, 15:36 Uhr | dpa

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Berlin hat leicht nachgelassen. Im Schnitt lagen die Preise im Mai 2019 1,2 Prozent über denen vom Mai 2018, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Im April hatte der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat noch 1,6 Prozent betragen. Nach wie vor schlagen dabei die Energiepreise zu Buche. Sie lagen im Mai 2019 knapp drei Prozent über denen vom Vorjahresmonat. Im April lag der Unterschied noch bei knapp vier Prozent.

Nahrungsmittel verteuerten sich demnach innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 0,6 Prozent. Dabei stiegen vor allem die Preise für Fisch und Meeresprodukte (+8,7 Prozent). Auch Gemüse war deutlich teurer als vor einem Jahr (+7,2 Prozent), während Obst nach wie vor günstiger ist (-8,1 Prozent). Auch Speisefette und -öle kosten deutlich weniger als noch vor einem Jahr (-5,0 Prozent).

Auch Urlaub war deutlich günstiger zu haben: Pauschalreisen lagen im Mai 2019 im Schnitt neun Prozent unter den Preisen vom Mai 2018. Die Kosten für Übernachtungen zogen hingegen kräftig an: Übernachtungen in Hotels verteuerten sich um 13 Prozent, in Ferienwohnungen um 6,3 Prozent, in Pensionen um 4 Prozent.