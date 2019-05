Hamburg

Sommerliche Temperaturen am Wochenende im Norden

31.05.2019, 16:13 Uhr | dpa

Deutschlands Norden sollen an diesem Wochenende sommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius erreichen. Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet aus Zentraleuropa, das die warme Luft mit sich bringt, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag berichtete. "Der richtig heiße Tag wird der Sonntag", sagte eine Sprecherin. Während die Küstenregionen Temperaturen um die 25 Grad Celsius erwarten, soll das Thermometer in Hamburg auf bis zu 30 Grad Celsius klettern. Die sommerlichen Temperaturen seien allerdings nicht von langer Dauer, "der Einbruch kommt gleich schon am Montag", kündigte Wetterdienst an.