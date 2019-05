Berlin

Hertha zurück von USA-Reise: Urlaub bis 30. Juni

31.05.2019, 17:12 Uhr | dpa

Hertha BSC ist von der Werbetour durch die USA zurückgekehrt. Neben zwei Siegen in den Freundschaftsspielen gegen Forward Madison FC aus der drittklassigen Profiliga USL League One (4:0) und gegen Minnesota United FC aus der Major League Soccer (1:0) hinterließ der Berliner Fußball-Bundesligist eine Visitenkarte als Botschafter der deutschen Hauptstadt.

Der Club wertete die erste Reise nach Übersee seit 49 Jahren als Erfolg. Nach der Landung am Freitag in Berlin wurden die Profis bis zum 30. Juni in ihren Urlaub verabschiedet. Am 1. Juli ist das erste Training in Vorbereitung auf die neue Saison angesetzt, dann unter dem neuen Cheftrainer Ante Covic.