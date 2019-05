Schlangen

Zwei Tote bei Unfall auf Bundesstraße 1 im Kreis Lippe

31.05.2019, 17:36 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B1 nahe Schlangen im Kreis Lippe sind am Freitagmittag zwei Menschen getötet worden, ein weiterer erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 71-Jähriger mit seinem 37-jährigen Beifahrer auf der Bundesstraße auf der linken Spur. In einer Rechtskurve geriet sein Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Fahrer und Beifahrer des Wagen erlagen ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der 61-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.