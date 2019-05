Gotha

Klein gewinnt vierte Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour

31.05.2019, 17:54 Uhr | dpa

Die Erfurterin Lisa Klein hat die vierte Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour gewonnen. Die 22-Jährige vom Team Canyon Sram Racing setzte sich im Sprint in Gotha gegen die Polin Martusia Lach (CCC-Liv Team) durch, auf den dritten Platz kam die Britin Anna Christian (UCI Women's Team Drops). Die 30-jährige Kathrin Hammes vom WNT Rotor Pro Cycling Team verteidigte das Gelbe Trikot auch nach dem vierten Tour-Tag, Klein führt die Sprint-Wertung an.

Schon nach wenigen Kilometern gab es die ersten Attacken, die sich durch das Rennen zogen. Nach 65 Kilometern schloss Klein zur Spitzengruppe auf und blieb dort bis zum Ziel. Mit Lach und Christian wechselte sich Klein an der Spitze ab und setzte sich in einem packenden Sprintfinale durch. Am Samstag führt die Tour zu einem Einzelzeitfahren nach Meiningen, bevor sie am Sonntag in Altenburg endet.