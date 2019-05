Aue

Erzgebirge Aue verlängert Vertrag mit Defensivspieler Wydra

31.05.2019, 18:53 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit Dominik Wydra um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Seine Entscheidung teilte der 25 Jahre alte Defensivspieler in einer Videobotschaft am Freitagabend auf Facebook mit. FCE-Präsident Helge Leonhardt bestätigte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Entscheidung. "Es stimmt, wir haben uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Dominik geeinigt. Wir freuen uns sehr darüber, er ist ein Leistungsträger in unserem Kader", sagte Leonhardt. In der abgelaufenen Saison kam der Österreicher auf 22 Einsätze für die Sachsen. "Ich hoffe, dass die kommenden zwei Jahre genauso erfolgreich sein werden wie die letzten zwei. Ich werde mein Bestes dafür tun", erklärte Wydra, der 2017 vom VfL Bochum zum FC Erzgebirge gewechselt war.