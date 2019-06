Chemnitz

Neonazi-Aufmarsch ist auf Gegendemonstranten getroffen

01.06.2019, 13:33 Uhr | dpa

In Chemnitz sind Begegnungen von Teilnehmern eines Neonazi-Aufmarsches und Gegendemonstranten ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Gegendemonstranten hätten Pyrotechnik gezündet, sagte ein Sprecher der Polizei, ansonsten habe es keine Probleme gegeben. Augenzeugen berichteten von einem kurzem Gerangel von Gegendemonstranten mit der Polizei. Die Strecke von dem "Bündnis Chemnitz Nazifrei" und dem Neonazi-Aufmarsch kreuzten sich bislang an zwei Punkten. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 500 Menschen an den Gegenprotesten von "Bündnis Chemnitz Nazifrei" teil.

Eine weitere Gegendemonstration des Studentenrats der Technischen Universität Chemnitz ist bereits beendet. Weder die Polizei noch die Veranstalter machten zunächst Angaben zur Teilnehmerzahl. An der Veranstaltung der rechtsextremen NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten beteiligen sich nach Berichten von dpa-Reportern und anderen Augenzeugen schätzungsweise 250 Menschen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern wie Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen unterstützen die sächsische Polizei. Das Geschehen werde per Hubschrauber und mit stationären Kameras überwacht, wie die Polizei mitteilte.