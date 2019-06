Offenbach am Main

Niedersachsen: Wärmster Tag des Jahres steht bevor

01.06.2019, 14:16 Uhr | dpa

Tolles Sommerwetter in ganz Norddeutschland: Niedersachsen und Bremen steht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der bisher wärmste Tag des Jahres bevor. Temperaturen von mehr als 30 Grad sagt der Wetterdienst für diesen Sonntag voraus. Lediglich auf den Inseln Baltrum, Spiekeroog und Norderney werde es ein paar Grad kühler sein, erklärte DWD-Meteorologe Markus Übel am Samstag in Offenbach. An den folgenden Tagen dürfte es dann an der Nordsee-Küste mit 21 bis 24 Grad nicht mehr ganz so sommerlich warm sein. "Hannover bleibt allerdings in einer Übergangszone - dort bleibt es weiter sommerlich", sagte Übel der Deutschen Presse-Agentur.