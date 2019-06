Gleisweiler

Feuer in Hotel verursacht mehrere Zehntausend Euro Schaden

01.06.2019, 16:41 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in einem Hotel in der Pfalz einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei in Edenkoben nicht verletzt. Wie es am Samstag in Gleisweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehren kämpften zeitweise mit rund 70 Helfern gegen die Flammen.