Chemnitz

Kleinere Auseinandersetzung nach Neonazi-Aufmarsch

01.06.2019, 19:33 Uhr | dpa

Neonazis ziehen mit Fahnen an einer Gegenkundgebung (hinten) vorüber, dazwischen Einsatzkräfte der Polizei. Foto: Hendrik Schmidt (Quelle: dpa)

Teilnehmer eines Neonazi-Aufmarsches in Chemnitz sind am Samstag mit Gegendemonstranten zusammengestoßen. Wie die Polizei nach den Protesten mitteilte, warfen Gruppen aus den verschiedenen Lagern Flaschen und Steine, nachdem die rechte Versammlung aufgelöst worden war. Die Auseinandersetzung habe sich nach derzeitigem Kenntnisstand größtenteils selbst aufgelöst, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Insgesamt sechs Strafanzeigen nahmen die Einsatzkräfte auf. Darunter zwei gegen Teilnehmer der Veranstaltung der rechtsextremen NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten. Sie hätten verfassungswidrige Symbole auf der Kleidung getragen beziehungsweise als Tätowierung gezeigt. Zudem ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Nötigung und Bedrohung ziviler Einsatzkräfte gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren. Außerdem lägen Anzeigen wegen Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Ansonsten seien die Veranstaltungen am Samstag friedlich verlaufen. Etwa 270 Menschen nahmen am Neonazi-Aufmarsch teil, wie die Polizei mitteilte. Etwa 1300 Menschen zählte die Polizei bei der größten Gegendemonstration, zu der das "Bündnis Chemnitz Nazifrei" aufgerufen hatte. An einer Demonstration des Studentenrats der Technischen Universität Chemnitz beteiligten sich laut Polizei etwa 65 Personen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit etwa 2200 Einsatzkräften vor Ort. Polizisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen unterstützten die sächsische Polizei. Zudem seien 360 Bundespolizisten im Einsatz gewesen.