Hamburg

Männer-Serie beenden: Auffarth wird Derby-Sieg zugetraut

02.06.2019, 01:11 Uhr | dpa

Sandra Auffarth kann heute beim deutschen Spring-Derby Historisches schaffen. Die Vielseitigkeitsreiterin aus Ganderkesee gilt als eine der Top-Favoritinnen auf den Sieg bei der 90. Auflage des Klassikers in Hamburg und könnte als erste Frau seit 44 Jahren das Kult-Springen gewinnen. Zuletzt siegte 1975 Caroline Bradley aus Großbritannien. Insgesamt holten sich in den bisherigen 89 Derby-Ausgaben auf dem Traditionsparcours in Klein Flottbek nur vier Reiterinnen das Blaue Band.

Das Springen auf dem 1230 Meter langen Kurs mit seinen 17 Naturhindernissen - darunter dem berühmte Wall und Pulvermanns Grab - wird als weltweit schwerste Prüfung bezeichnet.

Die 32-jährige Auffarth hatte im vergangenen Jahr bei ihrem Derby-Debüt unter den Spring-Spezialisten auf La Vista Platz drei belegt. In diesem Jahr zeigten sich die Team-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit von 2012 und ihre Stute vor allen in der zweiten Qualifikation am Freitag als Zweite in guter Form. Auch Vorjahressieger Matthew Sampson rechnet sich mit seinem Leihpferd Old Joker gute Chancen auf einen erneuten Triumph in der mit 120 000 Euro dotierten Prüfung aus. Die deutschen Reiter warten seit drei Jahren auf einen Sieg in Hamburg.