CSU weist Bedingungen der Bayern-SPD für Groko zurück

02.06.2019, 09:54 Uhr | dpa

Die CSU hat die Forderungen der bayerischen SPD für eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund zurückgewiesen. "Was der SPD-Landesverband Bayern formuliert, kann kein Maßstab für erfolgreiches Regieren sein. Die bayerischen Genossen sind chronisch links und anhaltend erfolglos", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der Deutschen Presse-Agentur in München. Die von Teilen der SPD geführten Enteignungsfantasien und Steuererhöhungsdebatten seien schuld am schlechten Ansehen der Bundesregierung.

Zuvor hatte die bayerische SPD die Umsetzung der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung und ein Klimaschutzgesetz zur Bedingung für den Fortbestand der großen Koalition im Bund gemacht. "Nur mit derartigen Beschlüssen erscheint es überhaupt noch möglich, im September über eine Fortführung der großen Koalition zu diskutieren", heißt es in einem von der Landesvorsitzenden Natascha Kohnen auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Beschluss des SPD-Landesvorstandes. Bis zur Sommerpause müssten zentrale Gesetzesvorhaben der Groko für sozialen und ökologischen Fortschritt umgesetzt werden.