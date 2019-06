Ingolstadt

Wehens Hankammer: Diesmal besser auf 2. Liga vorbereitet

02.06.2019, 10:07 Uhr | dpa

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden sieht sich für sein zweites Abenteuer in der 2. Fußball-Bundesliga stabiler aufgestellt als vor zwölf Jahren. Dies sagte Präsident Markus Hankammer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Auf die zweite Liga sind wir heute deutlich besser vorbereitet als beim letzten Aufstieg. Was wichtig ist und in den vergangenen Wochen schon deutlich spürbar war: dass der Zuspruch für den SVWW weiter wächst." Die Hessen hatten am Dienstagabend mit einem 3:2-Rückspielsieg beim FC Ingolstadt den Sprung in die Zweitklassigkeit perfekt gemacht.

Der Schwung aus der Aufstiegssaison soll nun auch mit in die Duelle gegen den Hamburger SV, den 1. FC Nürnberg oder den VfB Stuttgart mitgenommen werden. "Es entsteht gerade etwas. Dieses Momentum wollen und müssen wir nutzen, und dann haben wir eine tolle Chance, etwas ganz Großes zu entwickeln", sagte Hankammer. Als mögliche Zweitliga-Vorbilder für Wehen Wiesbaden sieht der Präsident den 1. FC Heidenheim oder Darmstadt 98.