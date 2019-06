Hasselfelde

Motorradfahrer kollidiert im Harz mit Lastwagen und stirbt

02.06.2019, 10:09 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der Bundesstraße 81 nahe der Rappbodetalsperre im Harz mit einem Laster kollidiert und gestorben. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, war der 21 Jahre alte Mann aus Nordhausen (Thüringen) auf der B 81 in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit dem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt. Der Mann sei noch an der Unfallstelle zwischen Hasselfelde und Wendefurth gestorben, hieß es. Der 35-jährige Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt.